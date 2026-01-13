La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamerica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc