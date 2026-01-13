Más Información
En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país
¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo
Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política
La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamerica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".
En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.
Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]