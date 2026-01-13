Más Información

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamerica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]