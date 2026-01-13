Elementos de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) detuvieron en Zapopan, Jalisco a José Gabriel Soto Martínez de 26 años, alias “Uber”, líder de una célula delictiva y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Soto Martínez fue arrestado con Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja; se les aseguró un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 celulares.

Lee también Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"

En tanto, en Tepic, Nayarit, fue detenido Luis Ignacio Cárdenas de Luna, de 46 años, alias “Cárdenas”, operador regional en Nayarit y Jalisco, donde coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas.

Esto mediante una red de pistas y puertos, además mantenía comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr