Los cárteles mexicanos desde el de Sinaloa, CJNG, Zetas y otras ramificaciones han crecido exponencialmente en el tráfico, pero también elaboración en narco laboratorios en Europa, donde España e Italia son la puerta de entrada a la distribución en otras naciones como son en Países Bajos, Bélgica o incluso en Polonia.

Diversos reportes de Europol, autoridades españolas e italianas, pero también de la DEA exponen para los cárteles mexicanos el jugoso negocio del tráfico de drogas. Narco Business expone que “Europa ya no es solo un mercado de consumo, sino también una fábrica de producción.

Los cárteles mexicanos tienen una red narco laboratorios asentados, fincas donde ocultan la droga y socios locales que les ayudan en la distribución.

CJNG. Foto: especial

En enero del 2020, en la llamada “Operación Halcón”, la Policía Italiana decomisó 400 kilos de cocaína a integrantes del Cártel de Sinaloa y sus socios en Europa. En ese entonces el mercado, en ese entonces valuado en 10 mil millones de dólares anuales, se indicó que los cárteles mexicanos ya se habían apoderado del tráfico de esa droga. Se detuvo una decena de personas de varias nacionalidades.

En Julio 2023, la policía española detuvo en Madrid de un ciudadano marroquí que se reveló trabajaba para el Cártel de Los Zetas. Era el encargado de distribuir en España y otras naciones de Europa, sobre todo Países Bajos, la droga mexicana.

Se utilizaba el Puerto de Róterdam es una de las grandes puertas de entrada de droga a Europa. En la operación fueron «detenidas un total de cinco personas» y se confiscaron 400 kilogramos de cocaína, 220.000 euros en efectivo.

En diciembre del 2022, en un informe de la Europol y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) se reveló que los cárteles mexicanos y los grupos delictivos de la Unión Europea colaboran en tráfico de metanfetamina y cocaína de desde América Latina al viejo continente.

A mediados de junio de 2024, la Policía Europea (Europol) realizó un operativo en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, con la idea de dar un golpe a las redes de tráfico de droga que cada vez operan con más fuerza en el país europeo.

En un primer informe, Europol informó que había incautado 216 kilos de metanfetamina, una de las drogas sintéticas que más ha crecido recientemente en el mercado del narcotráfico a nivel mundial, junto al fentanilo. Se detuvo a 16 personas que tenían nexos con el Cártel de Sinaloa.

Narcolaboratorio en México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

En octubre del 2025 la Policía Nacional de España desmanteló una red internacional de narcotráfico integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y españoles trabajaban para el CJNG y que utilizaba el país europeo como centro logístico para distribuir cocaína en toda Europa.

En el operativo fueron detenidas 12 personas en Madrid, Valencia, y Talavera de la Reina (Toledo). Así mismo, se decomisaron más de mil 200 kilos de cocaína y 368 kilos de metanfetamina escondidos dentro de maquinaria pesada.

En noviembre del 2025 la Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y Países Bajos, ha desmantelado la "oficina" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España. En total, fueron detenidas 20 personas en el marco de una operación llevada a cabo en diferentes puntos de la geografía española.

Bautizada como operación Oyamel, los agentes incautaron 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

