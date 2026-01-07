Más Información

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

La presidenta indicó que ya recibió la primera revisión de la , que aclaró “no está terminada la propuesta”.

“No, todavía no está lista la reforma”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional.

Aseguró que de acuerdo con los foros realizados por la , presidida por Pablo Gómez, la gente quiere que se reduzcan los recursos.

“Coinciden en los foros varios planteamientos; uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones [...]. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así, es algo en donde consideramos que es importante”, dijo.

“La otra es reducir el número de diputados, pero no está claro la conformación hasta qué número y la conformación; cómo resolver el problema de los plurinominales que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Explicó que en los foros realizados por la Comisión Presidencial en los estados hubo diversas opiniones, “desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas, nada más de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener”.

El asunto, dijo, es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados.

Tras la visita este martes a Palacio Nacional de Pablo Gómez, Sheinbaum dijo que se reunirá el próximo lunes con los coordinadores parlamentarios

mahc / apr

