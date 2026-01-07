Más Información

La presidenta celebró una “revolución en la educación media superior” para atender a las y los jóvenes estudiantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se recupera la parte de humanidades y conciencia histórica, así como la parte tecnológica.

“Una revolución en la educación media superior”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó el nuevo modelo de , una evolución del telebachillerato.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Rodríguez destacó “un piso de materias” y “un techo de reglas de abrazo general” en el Sistema Nacional.

“Tenemos un piso de materias y tenemos un techo de reglas, de abrazo general que es esto que estamos llamando el y que va a permitir que esta circulación, este acompañamiento de las escuelas”, dijo al destacar educación artística, espacios deportivos, actividades extracurriculares e infraestructura completa.

Agregó que llegar y conectar una escuela a internet, poner una sala de cómputo y abrir la formación va a permitir abrir espacios formativos adicionales para todas las juventudes.

Además de las formaciones nuevas, hay un fundamento que incluye áreas de matemáticas, lengua y comunicación, ciencias, ciencias sociales, conciencia histórica y pensamiento filosófico, entre otras.

Mencionó carreras nuevas del Bachillerato Tecnológico como Aeronáutica, Biónica, Ciberseguridad, Electromovilidad, Robótica y Automatización e Inteligencia Artificial, entre otras.

Como parte del , la subsecretaria señaló que hay 90 acciones, 10 ampliaciones y 60 ciber bachilleratos, lo cual da 30 mil lugares adicionales.

