Más Información

Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

La presidenta acusó que los expresidentes de México, antes del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, dejaron “una secuela” en el país durante el periodo neoliberal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se debe seguir hablando de personajes políticos como el expresidente panista y quien fue su secretario de Seguridad, , ahora preso en Estados Unidos.

“No puede uno olvidar la historia, y particularmente estar recordando, aquí y en otros foros, lo que vivió en nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de , o de Zedillo, o de Fox y el desafuero, o de Calderón y García Luna porque sí dejaron una secuela en el país.

Lee también

“Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en siete años: repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el mayor aumento de la clase media”, declaró.

Comentó que a la le afectó el aumentó de la clase media en México y que haya una reducción de homicidios.

“Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado (...). Hay que seguir hablando de Gracía Luna, que está preso por en Estados Unidos. (...). Calderón hizo en su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]