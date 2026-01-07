Más Información
Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México
EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles
México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que los expresidentes de México, antes del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, dejaron “una secuela” en el país durante el periodo neoliberal.
En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se debe seguir hablando de personajes políticos como el expresidente panista Felipe Calderón y quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos.
“No puede uno olvidar la historia, y particularmente estar recordando, aquí y en otros foros, lo que vivió en nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari, o de Zedillo, o de Fox y el desafuero, o de Calderón y García Luna porque sí dejaron una secuela en el país.
Lee también Josefa González-Blanco y su polémico paso por la política con AMLO
“Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en siete años: repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el mayor aumento de la clase media”, declaró.
Comentó que a la oposición le afectó el aumentó de la clase media en México y que haya una reducción de homicidios.
“Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado (...). Hay que seguir hablando de Gracía Luna, que está preso por narcotráfico en Estados Unidos. (...). Calderón hizo en su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno”, expresó la titular del Ejecutivo federal.
Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]