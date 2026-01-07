La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que los expresidentes de México, antes del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, dejaron “una secuela” en el país durante el periodo neoliberal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se debe seguir hablando de personajes políticos como el expresidente panista Felipe Calderón y quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos.

“No puede uno olvidar la historia, y particularmente estar recordando, aquí y en otros foros, lo que vivió en nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari, o de Zedillo, o de Fox y el desafuero, o de Calderón y García Luna porque sí dejaron una secuela en el país.

“Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en siete años: repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el mayor aumento de la clase media”, declaró.

Comentó que a la oposición le afectó el aumentó de la clase media en México y que haya una reducción de homicidios.

“Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado (...). Hay que seguir hablando de Gracía Luna, que está preso por narcotráfico en Estados Unidos. (...). Calderón hizo en su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

apr