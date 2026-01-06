Más Información

Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Nuevo presuntos integrantes del grupo , perteneciente al , fueron detenidos en el municipio poblano de Tecamachalco.

Junto con los presuntos delincuentes, quienes portaban chalecos tácticos con insignias de La Barredora y CJNG, fueron aseguradas armas, municipios y vehículos.

Durante los últimos meses, el territorio poblano ha sido escenario de hechos de violencia extrema y de personas, una gran mayoría atribuidos al grupo delictivo La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que no tiene relación con la de Tabasco.

Armas aseguradas de integrantes de La Barredora en Puebla (06/01/2026). Foto: Especial
De acuerdo con un reporte oficial, fue derivado de un a las fuerzas del orden, como agentes policiales, castrenses y navales implementaron un operativo especial de captura de los presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

Participaron efectivos de de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Fiscalía.

Se trató de Eduardo N., alias “El Gordo"; Alex Rigoberto N., alias “El Temach”; Paulino N., Ernesto Brayan N., Miguel Ángel N., Cristian N., Javier N., Uriel Hilario N., y José Miguel N.

Autos y chalecos antibalas asegurados (06/01/2026). Foto: Especial
Cinco de los ahora detenidos provenían de los estados de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca.

En la intervención, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a una célula criminal, seis cartuchos útiles y más de mil dosis de drogas como cristal, cocaína, piedra, heroína y .

