Policías de la Ciudad de México capturaron a un hombre que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad ciudadana local (SSC), estaría relacionado con el abandono de dos cuerpos en inmediaciones del Cerro de Xaltepec, en Iztapalapa, el pasado 25 de diciembre.

Luego del hallazgo de los cadáveres, que presentaban quemaduras en la superficie corporal, elementos de la Policía capitalina implementaron trabajos de investigación, en conjunto con personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, detalló la SSC

Los monitoristas ubicaron a través de las cámaras de vigilancia un auto que estaba en la zona y posteriormente se alejó del lugar a toda velocidad.

Fue mediante un patrullaje en la avenida Ermita Iztapalapa que se observó el mismo coche color azul con manchas color gris, mientras circulaba a la altura de la calle La Quebrada, colonia Reforma Política, y cuyo conductor coincidía con las características que la Policía obtuvo en sus investigaciones, aseguró la Secretaría de Seguridad.

Leer también: Desde desfiles, paseos en bici y marchas, hasta conciertos gratuitos; así se vivieron los eventos masivos en la CDMX este 2025

Los policías en campo le marcaron el alto al sospechoso y mediante una revisión le encontraron 30 envoltorios con marihuana, motivo por el cual fue aprehendido.

Tras ser detenido, le aseguraron 30 envoltorios con marihuana (01/01/2026). Foto: Especial

El sujeto de 32 años de edad ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con la carpeta de investigación.

La SSC comunicó que el auto asegurado también estaría relacionado con el ataque a tiros en contra de una persona que murió, el pasado 4 de junio de 2025, en la colonia Buenavista, en Iztapalapa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr