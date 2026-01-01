Ecatepec. - Un hombre subió a un pilar de más de tres metros del Metro Ciudad Azteca, desde el cual pretendía lanzarse. Sin embargo, policías municipales de Ecatepec impidieron la acción.

De acuerdo con el gobierno local, los oficiales recibieron el reporte la noche he del 31 de diciembre cuando circulaban por la Avenida Central.

Al llegar al lugar, los oficiales de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec establecieron diálogo con el hombre para intentar disuadirlo.

El sujeto se negó a bajar y llegaron más policías municipales para intervenir y bajar del pilar de más de tres metros de altura al varón de 42 años.

Tras ser puesto a salvo, funcionarios de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas lo trasladaron a una fundación, ubicada en la colonia Lomas de Atzolco, sitio en el que permaneció en resguardo hasta la localización de sus familiares.

Uno de los hermanos informó que el hombre padece de sus facultades mentales y requiere medicamento controlado y agregó que por la tarde del miércoles 31 de diciembre perdieron contacto con él, luego de que acudió a la colonia Centro de la Ciudad de México a comprar libros.

El familiar aseguró a la policía de Ecatepec que trasladaría a su hermano a un hospital para recibir atención médica especializada.

