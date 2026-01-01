Cuautitlán Izcalli. - Elementos de protección civil y bomberos del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli sofocaron un incendio registrado en el fraccionamiento Bosques del Lago.

Lee también Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

El fuego comenzó la madrugada de este jueves 1 de enero, en el marco del año nuevo 2026.

Por lo anterior, al lugar se movilizaron tres unidades de bomberos para combatir la conflagración, logrando apagarla.

Foto: Especial

No se reportan personas lesionadas, tras el incidente registrado en una casa ubicada en el Circuito Bosques de Saint Germaine.

Tras lograr apagar el fuego, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento en la superficie donde se originó la emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl