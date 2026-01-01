Más Información

Cuautitlán Izcalli. - Elementos de protección civil y bomberos del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli sofocaron un incendio registrado en el fraccionamiento Bosques del Lago.

El fuego comenzó la madrugada de este jueves 1 de enero, en el marco del año nuevo 2026.

Por lo anterior, al lugar se movilizaron tres unidades de bomberos para combatir la conflagración, logrando apagarla.

Foto: Especial
No se reportan personas lesionadas, tras el incidente registrado en una casa ubicada en el Circuito Bosques de Saint Germaine.

Tras lograr apagar el fuego, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento en la superficie donde se originó la emergencia.

