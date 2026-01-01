Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México para este jueves 1 de enero de 2026, por partículas PM2.5, a causa de la quema de pirotecnia durante las celebraciones por el año nuevo.

Esta medida comprende las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco en la CDMX, así como los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

En un comunicado, la CAMe precisó que a las 8:00 de la mañana se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana de este 1 de enero hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

“Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México”.

Ante esta contingencia, se emitieron las siguientes recomendaciones para la población para proteger su salud:

Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX

Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

No fumar en especial en espacios cerrados.

Asimismo, se recomienda que en caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas; 9ara reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales; se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal; reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público; procurar no usar las chimeneas domésticas; y reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos:

A las 15:00 horas se emitirá un nuevo boletín con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

