La Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México recibieron el 2026 con muy mala calidad del aire en algunas zonas, lo que representa riesgo extremadamente alto para la salud.
Al corte de las 7:00 de la mañana, el índice de Aire y Salud de la ZMVM registró calidad del aire extremadamente mala -el nivel más alto- por contaminantes PM2.5 y PM10 en las estaciones Santiago Acahualtepec, Nezahualcóyotl y Villa de las Flores.
Asimismo, se registró muy mala calidad del aire en las estaciones UAM Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tultitlán.
También se registró mala calidad del aire en las estaciones Pedregal, Benito Juárez, Mercedes, Camarones, Cuajimalpa, FES-Acatlán, Tlalnepantla y Cuautitlán.
Ante las celebraciones de fin de año, las autoridades capitalinas y del Estado de México exhortaron a la población a evitar la quema de pirotecnia y encender fogatas para reducir la cantidad de contaminantes que pueden acumularse en el medio ambiente y causar daños a la salud.
