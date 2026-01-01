Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

La Ciudad de México y la zona conurbada del recibieron el 2026 con muy mala calidad del aire en algunas zonas, lo que representa riesgo extremadamente alto para la salud.

Al corte de las 7:00 de la mañana, el índice de Aire y Salud de la ZMVM registró calidad del aire extremadamente mala -el nivel más alto- por contaminantes PM2.5 y PM10 en las estaciones Santiago Acahualtepec, Nezahualcóyotl y Villa de las Flores.

Asimismo, se registró muy mala calidad del aire en las estaciones UAM Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tultitlán.

Lee también

También se registró mala calidad del aire en las estaciones Pedregal, Benito Juárez, Mercedes, Camarones, Cuajimalpa, FES-Acatlán, Tlalnepantla y Cuautitlán.

Ante las celebraciones de fin de año, las autoridades capitalinas y del Estado de México exhortaron a la población a evitar la quema de pirotecnia y encender fogatas para reducir la cantidad de contaminantes que pueden acumularse en el medio ambiente y causar daños a la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]