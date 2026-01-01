Más Información

A partir de este 1 de enero de 2026, la estrena un nuevo esquema de separación de residuos en tres categorías, con el que se busca recuperar hasta el 75% de los que se generan en los hogares.

De esta forma, los residuos serán recolectados por los camiones en días diferenciados, por lo que deberán separarse de la siguiente manera:

●Residuos orgánicos: son aquellos de origen animal o vegetal que pueden transformarse en composta. Por ejemplo, los residuos que se generan tras cocinar, tales como cáscaras de huevo, frutas o verduras, huesos, restos de carne; también entran en esta categoría flores o pasto.

Residuos reciclables: son materiales no orgánicos que se pueden transformar en otros productos, como papel, cartón, PET, aluminio, plástico, textiles o envases de tetrapack.

●Residuos no reciclables: se trata de materiales que difícilmente pueden reciclarse o aprovecharse para tener una segunda vida útil. En esta categoría entran los residuos sanitarios, pañuelos usados, pañales, papel de baño, tampones o toallas sanitarias.

¿Cuándo se recolectarán los residuos en la CDMX?

Como parte de la estrategia, los camiones recolectores se llevarán los residuos que se generan en casas, negocios o escuelas en días diferenciados, de la siguiente manera:

●Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado.

●Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo.

●Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo.

¿Habrá sanciones por no separar los residuos en CDMX?

Una de las dudas más frecuentes es si habrá sanciones o multas por no separar de manera correcta los residuos a partir de este 1 de enero, y la respuesta es no. Pero ojo: si no están separados, no se los llevará el camión, así que lo mejor será iniciar el año nuevo con nuevos hábitos y sumarse a la correcta separación.

Recuerda que los envases, botellas y empaques deben estar vacíos, limpios y secos; además, se solicita a la ciudadanía aplastar las botellas, envases y latas para reducir su volumen; y entregar el cartón y hojas de papel secos y doblados.

