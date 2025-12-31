Con el nuevo esquema de separación de residuos en la Ciudad de México, que entra en operación el 1 de enero, se busca “retomar un hábito” que mucha de la ciudadanía ya realizaba desde hace tiempo, pero disminuyó particularmente en la pandemia por Covid-19 ante el uso de plásticos, expresó el director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo Cruz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que la Norma Ambiental 024, que establece los criterios de separación, indica que todos los ciudadanos son responsables de separar los residuos, por lo que se buscará fortalecer este hábito.

“Hubo una disminución durante la pandemia. Recordemos que fue un momento en el cual, sobre todo, se hizo mucho uso de plástico por distintas razones de salubridad, que hicieron que decayera la cantidad de recolección separada que había en la Ciudad de México. Justo ahora queremos retomar un hábito que realmente mucha de la ciudadanía ya empezó a hacer hace tiempo y que es parte de una norma oficial de la Ciudad de México, la 024, que establece la separación”, explicó.

Sistema de clasificación. Fuente: Sedema

A partir del jueves, los residuos de hogares, escuelas y negocios capitalinos deberán estar debidamente separados en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, y serán recolectados por los camiones en días diferenciados, como una medida para recuperar hasta 75% de los desechos que se generan en la CDMX.

Tras la entrega de contenedores de tres distintos colores para la separación de residuos que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en Azcapotzalco el lunes, el titular de la AGIR indicó que se buscará entregar estos botes en todas las alcaldías, principalmente en viviendas.

Destacó que hay una línea de trabajo con la Autoridad Educativa Federal para que existan las condiciones y se separen adecuadamente los residuos en todas las escuelas públicas, y se hablará con los distintos sectores económicos “para que nos ayuden con la separación”.

Castillo Cruz recordó que en la ciudad hay 12 estaciones de transferencia en donde se reciben los residuos que llegan del sistema de recolección de los camiones. Ahí se clasifican, por lo que se verá día con día el avance de la separación.

“La idea es poder ir aumentando el porcentaje de ingresos separados de los distintos tipos de residuo, y es algo que vamos a poder dar seguimiento de manera puntual”, enfatizó el director de la AGIR.

Añadió que actualmente están en una etapa de dar a conocer toda la información a la población, para que sepa cuáles son las fracciones, los días de recolección y posteriormente se informará el avance de esta campaña.

Precisó que para notificar a la población, en estos días se están repartiendo volantes y se colocaron lonas en todos los camiones de recolección, una estrategia que “si bien recién empezó a comunicarse hace un par de semanas, no lo vamos a soltar durante todo el sexenio”.

Por ello, afirmó que será un “esfuerzo sostenido” durante toda la administración capitalina.

Consultado sobre las medidas que se tomarán ante la falta de la correcta separación de residuos, Castillo Cruz enfatizó que se busca que todos tomen conciencia de la separación adecuada y de reducir la cantidad de desechos que se generan, por lo que la única medida que se tomará en caso de no separar los residuos adecuadamente, será que no se van a recolectar.

Ayer, Clara Brugada comentó que la población de la Ciudad de México ya tiene la cultura de separación de residuos, pero advirtió que lo que falta es que se intensifique más y que los camiones los reciban separados.

“En casa no se junta el residuo orgánico de las comidas con el residuo sanitario, ni se junta el papel y todo lo que es reciclable con otro de los espacios de separación, de por sí, todos en casa tenemos separados este tipo de residuos, ahora sólo falta que lo intencionen más”, dijo en conferencia de prensa.