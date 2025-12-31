Locatarios y recolectores de basura del Mercado de la Merced Nave Mayor, en Venustiano Carranza, señalaron que durante la temporada de vacaciones los camiones de la alcaldía duran hasta una semana sin recoger los desechos, por lo que los depósitos de este centro de abasto se ven colapsados y representan un foco de infección.

Denunciaron que el lunes se cumplió una semana sin que pasara el camión de la alcaldía, argumentando que las unidades y máquinas no sirven, así como falta de presupuesto para la recolección de basura.

“Lleva ya varios años el tema de la basura, que ha sido colapsado. Cuando son temporadas de vacaciones tenemos colapsadas de basura las dos tolvas de aquí de la Merced”, expuso Óscar Martínez, representante de los comerciantes.

Debido a que tanto en Semana Santa, días festivos y fiestas decembrinas los camiones tardan hasta una semana en pasar, “se nos colapsa la basura, no se puede ni pasar y se llena todo el espacio. No se puede ni caminar ni entrar y lógicamente ni trabajar para algunos compañeros”.

“Lo que ellos nos dicen es que no sirven los camiones, no hay presupuesto, no hay suficiente gente y el Gobierno de la Ciudad de México no apoya lo que debería. Tal vez es cierto o tal vez es un capricho”, mencionó.

Martínez aseguró que la basura que se genera proviene de los mercados Merced Nave Mayor y Menor, de Dulces, la Plaza Comercial 2000, entre otros, “e incluso los mismos colonos”.

Recordó que en octubre, durante las festividades, los comerciantes recurrieron a cerrar las calles por el mismo problema, y el director general de Servicios Urbanos de Venustiano Carranza, Arturo Salmerón García, se comprometió a no volver a tener en estas condiciones los depósitos, “pero no lo ha cumplido”.

Un recolector de basura del mercado, quien pidió el anonimato, comentó que en estas fechas el personal de la alcaldía les pide hasta 100 pesos por vaciar un carrito, 50 y 50 para orgánico e inorgánico.

“Son trabas que nos ponen en estas fechas, según ellos porque no hay presupuesto, porque se les complica, no hay camiones ni máquinas funcionales, entonces, no se vale porque nosotros seguimos trabajando y nos afectan. Si nos piden esos 100 por carrito, ¿pues cuánto vamos a terminar sacando?”, indicó.

EL UNIVERSAL solicitó la postura de la alcaldía Venustiano Carranza, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.