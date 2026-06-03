En el presente, una de las sombras que acompaña a la industria del futbol es que construye su base en competiciones de élite y destruye “la parte de abajo”. Palabras con las que Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó la decisión que tomó la FIFA de aumentar a 48 las selecciones que participarán a partir del próximo 11 de junio en la Copa del Mundo de 2026.

Hasta Qatar 2022, solo competían 32 representativos nacionales. Sin embargo, con el crecimiento para el evento que albergarán México, Estados Unidos y Canadá, se pone en duda si realmente participarán los mejores representativos del mundo.

"Me parece malísimo. Se está devaluando el Mundial y eso no es bueno porque las competiciones domésticas. Estamos sufriendo mucho con los calendarios porque estamos construyendo una industria del futbol en base a 20 o 30 grandes clubes. Y 300 jugadores que son los que juegan los Mundiales de Clubes y de selecciones", criticó Tebas.

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"No podemos construir la industria del futbol en base a más competiciones de élite, en base a más selecciones en el Mundial, en base a un Mundial de Clubes que ahora quieren hacer cada dos años. Eso está destruyendo la parte de abajo", insistió el presidente.

Sin embargo, no todo es desalentador en el panorama del futbol. Y es que, desde su perspectiva, el balompié mexicano tiene la posibilidad de crecer su audiencia. Sobre la Liga MX señaló que debe que mejorar en sus transmisiones y redes sociales para que pueda captar a un público internacional.

“El futbol mexicano tiene una ventaja respecto a que no compite con los horarios del futbol europeo. […] Aunque es tarde, puede tener un horario premium que le sirva al futbol”, analizó.

“Me gustaría, pero sé que cuesta, es ese paso a la centralización de los derechos. Falta que el productor salga al exterior y que esté más unificado con una mejor imagen para el mercado nacional, pero para afuera también es muy importante. Estás compitiendo directamente con todos. Debes tener signos diferenciales que te dejen trabajar. Debes ser mejor”, concluyó Tebas.

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