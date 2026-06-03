Al cumplirse este 4 de junio tres años de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez obtuvo el triunfo electoral y destacó avances en materia de seguridad, bienestar social, infraestructura y desarrollo económico, lo que le ha permitido dar cumplimiento a diversos compromisos asumidos durante su campaña.

A la mitad de su administración, la primera mujer en gobernar el Estado de México reporta resultados importantes a través de programas y proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de millones de mexiquenses.

Mujeres con Bienestar, es uno de esos compromisos que ha cumplido al ampliar los apoyos para las mujeres mexiquenses, un millón de beneficiarias de entre 18 y 64 años reciben respaldo económico, servicios integrales y oportunidades para mejorar su calidad de vida, sin discriminación ni condicionantes.

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En la estrategia de seguridad, como parte de la promesa de combatir la delincuencia y cerrar espacios a la impunidad, el gobierno estatal ha fortalecido la coordinación con autoridades federales y municipales para desplegar operativos como Enjambre, Atarraya, Bastión, Liberación, Fortaleza y Restitución, enfocados en desarticular redes delictivas y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

En cuanto a la generación de empleo, durante lo que va de su gestión ha impulsado empleos dignos y mayores oportunidades para las familias mexiquenses, por lo que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en generación de fuentes laborales con 281 mil 366 nuevos puestos de trabajo acumulados entre septiembre de 2023 y abril de 2026, de acuerdo con cifras del IMSS.

En materia de inversión nacional y extranjera, la entidad mexiquense registra una inversión nacional acumulada de 169 mil 766 millones de pesos entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, además de más de 20 mil millones de pesos captados durante el primer trimestre de 2026. En el mismo periodo, la inversión extranjera directa suma 14 mil 434 millones de dólares.

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En el rubro de obras e infraestructura, el gobierno del Estado de México impulsa la estrategia "2026, Año de las Obras en EdoMéx", con proyectos de mejoramiento urbano en calles, avenidas, parques, deportivos y mercados en diversas regiones de la entidad. Entre las acciones más relevantes destaca la reconstrucción del Periférico Norte.

En cuidado y protección animal, el gobierno estatal logró que el Congreso local aprobara una nueva legislación que reconoce por primera vez a los animales como seres sintientes, endurece las sanciones por maltrato y promueve acciones para la atención de animales en situación de abandono, así como una cultura de respeto y protección.

A tres años de la jornada electoral histórica en la que los mexiquenses optaron por un cambio y pusieron fin a décadas de hegemonía política en la entidad, la administración de Delfina Gómez Álvarez llega a la mitad de su mandato respaldada por altos niveles de aprobación ciudadana y con compromisos cumplidos, afirmó el gobierno estatal.

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