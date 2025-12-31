A un día de que entre en vigor la nueva norma de separación de residuos en la Ciudad de México, operadores de los vehículos recolectores expresan dudas sobre el sistema.

Gerardo López Sánchez, operador de un camión recolector, indicó que si bien algunos residentes han comenzado a dividir sus residuos, la mayoría todavía los deposita en una sola bolsa o contenedor.

El trabajador se mostró confiado en que la población se adapte a la clasificación, argumentando que si los ciudadanos cumplen, su tarea diaria se facilitará notablemente.

Sin embargo, Gerardo López señaló que las nuevas medidas no se alinean con el estado actual de las unidades, las cuales no están equipadas para manejar los residuos de forma eficiente.

“La gente no está acostumbrada, pero poco a poco nosotros los invitamos, pero nos lo toman a mal y no es así, sólo buscamos que separen su basura”, comentó.

El camión que conduce, modelo del año 2000, no cuenta con un compartimento específico para orgánicos, lo que lo ha llevado a improvisar métodos de separación, como el uso de una bolsa extra para aislar los residuos orgánicos.

“Mi camión sólo es apto para la basura inorgánica. Algunos camiones nuevos sí traen compartimento y se pueden separar al 100% los residuos”, expuso.

López Sánchez enfatizó que un camión moderno con divisiones para residuos inorgánicos no solamente agilizaría su labor, sino que motivaría a los vecinos a clasificar correctamente sus desechos.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en la estación de transferencia Cuauhtémoc, se pudo constatar la ausencia de vehículos con compartimentos para orgánicos.

Las unidades mostraban desgaste evidente, antigüedad y emisiones contaminantes mientras esperaban descargar la basura.

El 1 de enero entra en vigor la nueva norma de separación de residuos que consiste en dividirlos en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.