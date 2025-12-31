Mañana primero de enero entrará en vigor el nuevo esquema de separación de basura en tres categorías en la Ciudad de México, y vecinos comentan que aún no han planeado las medidas que tomarán para adaptarse a la nueva modalidad; mientras que recolectores afirman que no están seguros de cómo se realizará el proceso.

Lizbeth Gutiérrez, quien vive en la calle Antioquia en la colonia Lomas Estrella, en la alcaldía Iztapalapa, comentó que estaba enterada de la noticia, pero aún no sabe qué medidas tomará.

"Yo creo que será algo muy difícil para todos porque eso significa mantener una cultura sobre la basura y no todos la tienen", dijo.

Relató que piensa que podría significar un gasto extra para ella y sus conocidos, ya que deberá comprar más botes de basura, bolsas especiales para cada tipo y dedicarle tiempo.

"Tendremos que hacer algunos gastos que a la larga serán mayores para mantener esto", mencionó.

Carlos Jiménez, quien vive en Canal de Miramontes en Coyoacán, comentó que le podría dificultar separar la basura en los días específicos.

"Vivo en un departamento, trabajo y no tengo espacio ni tiempo, pero obviamente lo haré", dijo.

No todos los capitalinos saben de qué manera enfrentarán el nuevo esquema de recolección de basura en CDMX. (Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL)

Sugirió que podrían hacer campañas masivas para compartir el esquema de separación, ya que muchas personas no están enteradas y podría tomarles de sorpresa.

"Muchas personas no tienen el conocimiento, entonces creo que sería bueno", añadió.

Tal es el caso de Irma Galindo, quien vive en Tiberiades y explicó que no estaba enterada de la noticia.

"Me toma por sorpresa, acabo de enterarme; yo siempre separo mi basura, pero no sabía que ahora era por días", detalló.

Mencionó que no suele usar redes sociales, por lo que no estaba al tanto de la iniciativa, lo que podría significar una dificultad para el próximo año.

Gregoria, recolectora de basura desde hace 13 años, detalló que aún no está enterada de la dinámica que realizará al momento de tirar la basura, aunque le parece una buena iniciativa.

"Las personas aquí nos apoyan mucho separando la basura, entonces no creo que sea tan difícil ahora reducirlo más", comentó.

Sin embargo, mencionó que no sabe el proceso que se le dará a los residuos en un futuro.

"Al final, yo creo que se va a juntar la basura y ya no tiene tanto sentido", dijo.

