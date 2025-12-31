A cuatro horas de que inicie el concierto de música electrónica de Fin de Año en el Ángel de la Independencia, decenas de personas ya esperan sobre Paseo de la Reforma para disfrutar de DJs internacionales como Kavinsky, 3BallMty, Jehnby Beth, Ramiro Puente, Arca DjSet y MGMT DJSet.

Este evento se llevará a cabo de las 18:00 hasta las 2:00 de la mañana.

Mientras tanto, y a la par de las primeras pruebas de sonido, Giselle llegó desde León para ver a Kavinsky, entre otros artistas.

Giselle llegó desde León para ver al DJ Kavinsky (31/12/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Me gusta muchísimo la música electrónica y poder ver a Kavinsky principalmente, pero también a los otros que vengan, estamos muy emocionados y aquí vamos a estar para apoyarlo", dijo la joven, quien iba acompañada de su papá y su hermana.

De igual manera, Gustavo López ya está en espera de que dé inicio esta fiesta de música electrónica, incluso ya con su sombrero de Feliz Año 2026.

"Vine más que nada por mis hijas que es a las que les gusta pero aún así ahorita con la música que estaban poniendo la escuché y está padre, bastante alegre", comentó.

La zona ya se encuentra envallada, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta el Ángel de la Independencia, así como en la calle de Génova.

También hay cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilando la zona.

Todo está listo para realizar el concierto de música electrónica de Fin de Año sobre Paseo de la Reforma (31/12/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Hoy no se ofrece servicio del Metrobús desde Campo Marte hasta Chapultepec, de 5:00 a 11:30 horas. En el mismo horario el Metrobús tampoco operará desde Campo Marte a París.

Mientras que de la estación Indios Verdes a Campo Marte el servicio será regular desde las 5:00 a 11:30 horas.

