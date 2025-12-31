Más Información
Jaltenco, Mex.- Un vehículo de transporte público se volcó cuando circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense, lo que dejó al menos una docena de pasajeros lesionados.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la vialidad de cuota, que corresponde al municipio de Jaltenco.
Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para prestar los primeros auxilios a los heridos.
La unidad de transporte público salió del pueblo de San Juan Zitlaltepec, en el municipio de Zumpango y se dirigía hacia el Metro Indios Verdes.
El accidente dejó congestionamiento vial sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en dirección a Ecatepec.
