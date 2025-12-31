Más Información

Tepotzotlán. - En el último día del año 2025, se registra congestionamiento vial para cruzar la caseta de cobro de la , en Tepotzotlán.

El tráfico ocurre en dirección a Querétaro y una vez pasando la caseta, el avance de los vehículos es normal.

La fila de automóviles, autobuses de pasajeros, transporte público y unidades de carga comienza a aproximadamente 400 metros antes de llegar a la plaza de cobro.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) está a cargo de la operación de dicho espacio, en la cual este miércoles 31 de diciembre están en operación 10 casetas para el cobro y una más de paso con el sistema IAVE.

En dirección a la Ciudad de México no hay tráfico, pues los autos que cruzan por la plaza de cobro de la autopista México-Querétaro en Tepotzotlán lo hacen sin enfrentarse a largas filas.

La circulación fluye de manera constante en los carriles centrales y laterales de la vialidad, en ambos sentidos. El único tramo con tráfico es antes de llegar a la caseta, en dirección norte.

afcl

