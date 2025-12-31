Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

Despedida por videollamada; Israel quería revivir la experiencia de viajar en tren

Despedida por videollamada; Israel quería revivir la experiencia de viajar en tren

Año Nuevo 2026: Más de mil policías vigilarán el concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma

Año Nuevo 2026: Más de mil policías vigilarán el concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma

¡Bienvenido el 2026! Estos son los lugares en donde ya es año nuevo

¡Bienvenido el 2026! Estos son los lugares en donde ya es año nuevo

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Naucalpan. - El aprobó en sesión de Cabildo estímulos fiscales para que los ciudadanos accedan a descuentos en el pago de los impuestos de predial y agua, para el 2026.

Habrá beneficios del 8%, 6% y 4% en el pago anual anticipado que se haga en una sola exhibición y también por el cumplimiento del impuesto predial y de agua durante enero, febrero y marzo, respectivamente.

Lee también

El Gobierno de Naucalpan autorizó a la Tesorería Municipal y al organismo de agua OAPAS la aplicación de la campaña de descuentos que aplicará para el nuevo año 2026.

En ambos casos, de predial y agua, los descuentos son los siguientes: en enero del 8%; para febrero del 6%; y en marzo del 4% sobre su importe total.

La autoridad local informó que aplicarán bonificación del 34% para grupos vulnerables en el pago del predial. Este sector abarca a personas pensionadas o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, personas en situación de discapacidad.

Lee también

También a las personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.

Mientras que OAPAS tendrá bonificación del 36% para el mismo grupo vulnerable mencionado, aplicado para el pago del impuesto por los derechos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]