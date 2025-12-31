Naucalpan. - El Ayuntamiento de Naucalpan aprobó en sesión de Cabildo estímulos fiscales para que los ciudadanos accedan a descuentos en el pago de los impuestos de predial y agua, para el 2026.

Habrá beneficios del 8%, 6% y 4% en el pago anual anticipado que se haga en una sola exhibición y también por el cumplimiento del impuesto predial y de agua durante enero, febrero y marzo, respectivamente.

Lee también Se termina 2025 ¿y aún no has verificado? aquí te decimos cuándo es el último día para hacerlo

El Gobierno de Naucalpan autorizó a la Tesorería Municipal y al organismo de agua OAPAS la aplicación de la campaña de descuentos que aplicará para el nuevo año 2026.

En ambos casos, de predial y agua, los descuentos son los siguientes: en enero del 8%; para febrero del 6%; y en marzo del 4% sobre su importe total.

La autoridad local informó que aplicarán bonificación del 34% para grupos vulnerables en el pago del predial. Este sector abarca a personas pensionadas o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, personas en situación de discapacidad.

Lee también Aplican el Hoy No Circula en 22 municipios del Edomex a partir del 1 de enero; consulta a qué autos restringe la circulación

También a las personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.

Mientras que OAPAS tendrá bonificación del 36% para el mismo grupo vulnerable mencionado, aplicado para el pago del impuesto por los derechos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl