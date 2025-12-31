Más Información
Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia
Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera
Obras de arte y medallas entre lo hallado en inmuebles vinculados a Ryan Wedding; FBI exhibe objetos decomisados en México
Tribunal de Disciplina suspende a juez de Quintana Roo; se hizo viral un video suyo donde aparece armado con una mujer
Durante 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó dictámenes destacados a favor del bienestar animal, regulación de la micromovilidad, y algunos nombramientos pendientes.
Destaca la modificación a la Ley de Bienestar Animal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, sobre las corridas de toros sin violencia; reformas a la Ley de Movilidad para regular la operación de los scooters, bici y motos eléctricas, así como perseguir por oficio los pinchazos en la calle, transporte o en los espectáculos públicos.
Entre los nombramientos avalados están el de Patricia Ramírez Kuri como directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y María Dolores González Saravia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
