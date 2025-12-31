Más Información

"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Obras de arte y medallas entre lo hallado en inmuebles vinculados a Ryan Wedding; FBI exhibe objetos decomisados en México

Tribunal de Disciplina suspende a juez de Quintana Roo; se hizo viral un video suyo donde aparece armado con una mujer

Localizan toma clandestina en ducto de Pemex dentro de una casa en Ecatepec; FGR catea el lugar

Durante 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó dictámenes destacados a favor del bienestar animal, regulación de la micromovilidad, y algunos nombramientos pendientes.

Destaca la modificación a la Ley de Bienestar Animal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, sobre las corridas de toros sin violencia; reformas a la Ley de Movilidad para regular la operación de los scooters, bici y motos eléctricas, así como perseguir por oficio los pinchazos en la calle, transporte o en los espectáculos públicos.

Entre los nombramientos avalados están el de Patricia Ramírez Kuri como directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y María Dolores González Saravia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

