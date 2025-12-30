Como parte de un esfuerzo colectivo a favor del medio ambiente, el Gobierno del Estado de México informó que a partir del 1 de enero de 2026, aplicará de manera plena el Programa Hoy No Circula en 22 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en el Valle de Santiago Tianguistenco.

Esta medida aplica estas zonas del estado como una acción estratégica para reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia un entorno más limpio y saludable. También busca incentivar el uso responsable del automóvil y fomentar alternativas de movilidad sustentable como caminar o usar la bicicleta.

Por medio de un comunicado, el gobierno del Edomex invitó a la población a sumarse a este esfuerzo colectivo a favor del medio ambiente, mediante acciones como reducir el uso del automóvil y contribuir a tener un aire más limpio y mejor calidad de vida.

Aplican el Hoy No Circula en 22 municipios del Edomex a partir del 1 de enero. Foto: Especial

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula en el Edomex a partir del 1 de enero?

El Hoy No Circula establece restricciones a la circulación de vehículos con holograma de verificación tipo Uno “1” y tipo Dos “2”, de lunes a sábado y en un horario de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el último dígito numérico de la placa de circulación y el color del engomado.

En el comunicado se detalla que de conformidad con el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento de Tránsito, el programa contempla, entre otros aspectos, que los vehículos cuenten con verificación vehicular vigente, respeten los días de restricción establecidos y eviten la circulación de unidades ostensiblemente contaminantes.

Además, se informó que el Hoy No Circula considera exenciones para vehículos con holograma Doble Cero “00”, Cero “0” y de Discapacidad “D”, así como para unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios. También aplican exenciones para vehículos que cuenten con Constancia Tipo “E” Exento.

El gobierno del Edomex dijo que para conocer los días de circulación correspondientes, la ciudadanía puede consultar el color del engomado y la terminación numérica de la placa en el sitio oficial: https://sma.edomex.gob.mx/hoynocircula.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula a partir del 1 de enero

Para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el programa incluye los municipios de Toluca, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec y Lerma.

En tanto, para el Valle de Santiago Tianguistenco se aplicará a los municipios de Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

