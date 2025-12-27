Más Información
Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa
El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China
Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita
Juez vincula a proceso a Iván “N” y José “N”, a los detenidos con 37 millones de pesos en efectivo por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de traslado del efectivo.
En breve más información...
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]