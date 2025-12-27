Un menor de tres años y seis meses de edad fue rescatado este viernes luego de quedar atrapado en una escalera eléctrica del World Trade Center (WTC), ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el tercer piso del complejo localizado en Avenida de las Naciones número 38, casi esquina con Dakota, cuando el pie derecho del niño quedó atorado en el mecanismo de la escalera eléctrica, lo que impidió que pudiera ser liberado de inmediato por las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el reporte de emergencia, al sitio arribó la patrulla MX-333-D4, así como una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, cuyos paramédicos realizaron la valoración médica del menor, quien presentaba una lesión severa en uno de los dedos del pie.

El diagnóstico preliminar indicó la amputación del último dedo del miembro inferior izquierdo, el cual quedó atorado en la estructura de la escalera eléctrica. Ante la gravedad de la lesión, el personal médico procedió al traslado del menor al Hospital Español para recibir atención especializada.

Una vez concluido el rescate y el traslado del paciente, los servicios de emergencia se retiraron del lugar. Las autoridades no reportaron más personas lesionadas y se espera que se realicen las revisiones correspondientes al equipo para determinar las causas del accidente.

