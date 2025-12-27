La mañana de este sábado, una unidad de transporte público de la Ruta 95 fue incendiada deliberadamente en la comunidad de Oxtotipac, municipio de Otumba, por varios sujetos que rociaron el vehículo con combustible y le prendieron fuego.

El ataque no dejó víctimas humanas, ya que la camioneta se encontraba estacionada y sin pasajeros, pero resultó en la pérdida total de la unidad, lo que generó alarma entre operadores y residentes de la región nororiente del Estado de México.

Testigos relataron que el grupo de agresores actuó con violencia y rapidez, sin mediar palabra, antes de huir del lugar. El incidente revive el temor por la inseguridad en el Valle de Teotihuacán donde los transportistas denuncian que no cesan las extorsiones y ataques por parte de grupos delictivos organizados.

Representantes del gremio transportista expresaron su indignación: "Ya no podemos trabajar tranquilos. Necesitamos que las autoridades dejen de ser espectadoras y actúen contra estas bandas que nos tienen bajo asedio".

Los conductores exigieron la intervención de los tres niveles de gobierno para que aumenten la presencia policial y fortalecer estrategias de inteligencia que frenen las extorsiones que afectan el patrimonio de los trabajadores.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado investigaciones, pero no ha emitido comunicado oficial sobre posibles responsables.

Incendio de unidad no es un caso aislado

Este no es un caso aislado. El 19 de mayo de 2022, en Teotihuacán, una unidad de la misma Ruta 95 –conocida como "Unión de taxistas concesionados y servicio colectivo del Valle de Teotihuacán"– fue incendiada por presuntos extorsionadores.

Los agresores, armados, interceptaron al conductor al salir de su domicilio, lo obligaron a llevar el vehículo a un camino de terracería, le dispararon y lo rociaron con gasolina. El chofer sobrevivió, pero los delincuentes le advirtieron que el ataque era por negarse a pagar la "cuota" exigida.

Ese incidente fue el segundo en días: el 6 de mayo de 2022, otra unidad fue quemada en Ecatepec. Líderes transportistas han denunciado que en la zona oriente operan bandas que exigen entre 30 y 40 mil pesos mensuales por ruta, intimidando con quema de vehículos.

Persisten extorsiones y violencia homicida

La violencia ha escalado a homicidios: en 2019, el dirigente Martín Soto fue encontrado sin vida en Otumba tras su desaparición. Otros líderes, como Israel Martínez (Ruta 89) e Inocencio Pérez (Ruta 95), fueron asesinados. Además, se registraron detonaciones de explosivos en oficinas de la Ruta 35 y ataques donde bajaron pasajeros para incendiar unidades.

Aunque autoridades han detenido y sentenciado a algunos integrantes de estas bandas, los transportistas aseguran que las extorsiones persisten, lo que afecta la operación diaria en esa región del Valle de México.

Según datos oficiales reportados por el gobierno del Estado de México y basados en cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión ha registrado una disminución significativa en 2025, comparado con 2024.

De enero a noviembre de 2025 la extorsión disminuyó en 36% respecto al mismo periodo de 2024, según anuncios de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en reuniones de coordinación interestatal reportado hace unos días.

Periodos anteriores del año muestran progresión: alrededor de 23-26% en el primer semestre y agosto, 29-30% hasta septiembre-octubre.

Estas reducciones se atribuyen a operativos coordinados, la promoción de denuncias anónimas (línea 089) y estrategias como la "Operación Liberación". A nivel nacional, la extorsión ha mostrado tendencias mixtas o al alza en algunos reportes, pero en el Estado de México las cifras oficiales destacan una baja sostenida, alcanzaron en meses específicos los niveles más bajos desde 2018.

