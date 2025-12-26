Toluca, Estado de México.- A 11 días del accidente aéreo en el que murieron 10 personas en la localidad de Totoltepec en el municipio de Toluca, familiares de las víctimas recibieron sus restos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los restos de los tres menores y los adultos que viajaban en el jet Cessna Citation XA-PRO, fueron trasladados en tres carrozas fúnebres de la funeraria J. García López.

Los familiares realizaron los últimos trámites en las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ubicada en el municipio de Tenango del Valle, sitio de donde salieron los restos con rumbo a la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo los servicios funerarios.

Los servicios funerarios se realizarán en la CDMX. Foto: Especial.

Cabe recordar que los restos permanecieron en las instalaciones del SEMEFO mientras se realizaba la confronta genética debido a las condiciones en las que quedaron.

Jeanine Gómez, familiar de una de las víctimas, señaló que la entrega de los restos representa un alivio tras días de no saber cuando podrían tenerlos nuevamente entre ellos para despedirlos.

Finalmente detallaron que en coordinación autoridades de México y Estados Unidos llevarán a cabo las investigaciones para determinar las causas del desplome del avión.

