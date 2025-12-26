Más Información

Tultitlán, Méx.- Un fue abandonado la noche del 25 de diciembre en la jardinera de la parroquia San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en el municipio de .

De acuerdo con los primeros reportes, feligreses que se encontraban en misa escucharon el y, al localizarlo, dieron aviso inmediato al párroco del lugar.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y personal de Protección Civil, quienes resguardaron al bebé y verificaron su estado de salud. Posteriormente, el recién nacido fue trasladado al Hospital ISSSTE Bicentenario para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

