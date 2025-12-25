De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Durante 2025, la Ciudad de México atravesó momentos clave en materia de seguridad. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que a lo largo del año se registró una baja en los homicidios dolosos, como parte de una disminución general de delitos de alto impacto además de acciones contra grupos delictivos. De manera oficial, entre enero y septiembre de 2025 se reportó una reducción aproximada de 10 por ciento en este delito respecto al mismo periodo de 2024.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y julio de 2025 se contabilizaron 867 homicidios en la capital del país, de los cuales 439 fueron clasificados como dolosos. Estas cifras se inscriben en un contexto nacional donde el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 víctimas por día en septiembre de 2024 a 54.7 víctimas por día en noviembre de 2025.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que a lo largo del año se registró una baja en los homicidios dolosos. Foto: Especial.

Este cambio representa una reducción de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, con base en datos oficiales del SESNSP, que integra los registros mensuales de incidencia delictiva en el país.

Sin embargo, la capital del país se sacudió por varios homicidios de alto impacto, algunos de los cuales, no han tenido avances en sus investigaciones.

Ximena Guzmán y José Muñoz: un golpe al corazón de la administración de Clara Brugada

Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador general de asesores, fueron asesinados el martes 20 de mayo de 2025, minutos después de las 07:00 horas, sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, a la altura de la estación Xola de la Línea 2 del Metro, una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

Brugada escribe mensaje en memoria de sus colaboradores asesinados (20/05/2025). Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, el agresor disparó en múltiples ocasiones cuando José Muñoz se disponía a abordar el vehículo en el que Ximena se encontraba al volante. Tras el ataque, el responsable huyó en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. Posteriormente, se utilizaron al menos otros dos vehículos para la fuga, los cuales fueron abandonados en distintas zonas de la Ciudad de México antes de dirigirse hacia el Estado de México. Las autoridades señalaron que se trató de un ataque con un alto nivel de planeación y que las víctimas fueron vigiladas durante varios días previos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha informado que seis personas han sido vinculadas a proceso por asociación delictuosa. Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades capitalinas y federales, bajo sigilo, y el autor material del ataque no ha sido detenido.

DJ B-King y DJ Regio Clown, los artistas colombianos muertos en México

Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera Lemus, alias DJ Regio Clown, ambos músicos de origen colombiano, fueron asesinados tras haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México. Los dos artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un día después, el 17 de septiembre de 2025, a las 16:49 horas, sus cuerpos fueron localizados en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, llamado DJ Regio Clown, habrían sido asesinados el mismo día de su desaparición, es decir, el 16 de septiembre, y se indaga si fueron llevados ya sin vida a la entidad mexiquense. Fotos: Especial

De acuerdo con la necropsia citada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos murieron a consecuencia de una hemorragia externa provocada por lesiones cortantes y punzantes. Las investigaciones señalan que habrían sido privados de la vida el mismo 16 de septiembre, día en que desaparecieron, y posteriormente sus cuerpos fueron trasladados y abandonados en territorio mexiquense.

La Fiscalía del Edomex informó que el caso está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos y conflictos con un grupo criminal. Hasta el momento, 16 personas han sido detenidas, entre ellas Cristopher “N”, alias “El Comandante”, quien fue vinculado a proceso como coautor material del homicidio, mientras que “El Pantera” es investigado como presunto autor intelectual. El proceso judicial continúa y las investigaciones siguen en curso.

Jesús Israel, estudiante del CCH Sur asesinado dentro de su propia escuela

Jesús Israel, alumno de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, fue asesinado el 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas, al interior del plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

Identifican Lex Ashton como agresor de alumno en CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades, Lex Ashton, estudiante de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel en el estacionamiento de la institución, provocándole heridas que le causaron la muerte. Durante el ataque, un trabajador administrativo intentó contener al agresor y resultó lesionado. Tras los hechos, el probable responsable intentó huir, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. En el avance del caso, un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, y le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece recluido en el Reclusorio Oriente. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Como consecuencia del homicidio, el CCH Sur suspendió clases presenciales por más de dos meses. El 24 de noviembre de 2025, la UNAM reabrió las instalaciones tras la implementación de nuevas medidas de seguridad, entre ellas torniquetes, detectores de metal, cámaras de videovigilancia, botones de emergencia y refuerzo del perímetro, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.

Miguel Ángel de la Mora Larios “Micky Hair”, el estilista de los famosos

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, estilista de 28 años, fue asesinado la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 afuera de su salón de belleza Micky’s Hair, ubicado sobre calle Moliere, casi esquina con avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Miguel de la Mora, estilista de Micky's Hair / Foto: micky_hair

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, el ataque fue directo y ocurrió cuando sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra la víctima y posteriormente huyeron del lugar, presuntamente hacia el Estado de México. Tras el homicidio, autoridades capitalinas desplegaron vigilancia en la zona y comenzaron el análisis de cámaras de seguridad.

El 16 de diciembre de 2025 fue detenido José Eduardo Balvanera Villaseca en la alcaldía Azcapotzalco, señalado por las autoridades como la persona que habría realizado vigilancias previas en la zona donde ocurrió el asesinato. Fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Un juez de control determinó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Las investigaciones continúan.

Itzel Díaz González

Itzel Díaz González, joven de 23 años, fue reportada como desaparecida el 7 de octubre de 2025 en el municipio de Ozumba, Estado de México, luego de salir a cenar con un hombre identificado como José Ignacio. Al no tener comunicación con ella, su familia notificó a las autoridades y se emitió una ficha de búsqueda.

Foto: Especial.

Tras varios días sin resultados, la Célula de Búsqueda del Estado de México localizó el teléfono celular de la joven en el municipio de Tepetlixpa. Con una orden de cateo, las autoridades acudieron al domicilio de José Ignacio, ubicado en la calle Oaxaca, donde hallaron el cuerpo de Itzel sin vida dentro de una cisterna. La investigación estableció que la joven fue agredida y posteriormente su cuerpo fue ocultado en el lugar. Por estos hechos, José Ignacio “N” fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Un juez de control le impuso prisión preventiva, por lo que permanece recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El asesinato provocó protestas de familiares y pobladores en Ozumba, quienes acusaron a autoridades municipales de no actuar oportunamente durante la búsqueda. Las manifestaciones derivaron en destrozos en inmuebles públicos y privados y en la destitución del comisario de la Policía Municipal.

Federico Dorcazberro

Federico Dorcazberro, cantante, modelo e influencer argentino de 29 años, fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre de 2025 cuando circulaba en su vehículo por Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las investigaciones, tres motocicletas le cerraron el paso y varios sujetos descendieron para dispararle en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades informaron que el ataque ocurrió mientras la víctima transitaba por los carriles laterales del Periférico y que se trató de un hecho vinculado con un presunto intento de asalto.

Fede Dorcaz, falleció el 9 de Octubre en CDMX. Foto: Instagram oficial.

En el avance de las investigaciones, Andy “N” y Geovanni “N” fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva, mientras continúa la investigación complementaria. Además, el 17 de diciembre de 2025, autoridades capitalinas y federales detuvieron a Ramiro Pineda Gálvez y Kevin Uriel Pineda Gálvez, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a automovilistas, la cual estaría relacionada con el homicidio del cantante. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

David Cohen Sacal, el influyente abogado asesinado en plena Ciudad Judicial

David Cohen Sacal, abogado de 48 años, fue asesinado la tarde del lunes 13 de octubre de 2025 afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicadas en avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El litigante fue atacado a tiros cuando salía de los juzgados y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en un hospital privado, a consecuencia de las lesiones por arma de fuego.

David Cohen Sacal, abogado asesinado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Judicial (13/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, Héctor y Donovan llegaron en motocicleta, esperaron a que la víctima saliera de los juzgados y Héctor se acercó para dispararle a corta distancia en la cabeza, mientras Donovan participó en la ejecución y la huida. De acuerdo con la declaración de Héctor, le ofrecieron 50 mil pesos por cometer el homicidio, pago que recibiría después del ataque.

Por este caso, Héctor y Donovan fueron vinculados a proceso como presuntos autores materiales. También se logró la vinculación a proceso de Jorge Antonio “N”, alias “El Goofy”, señalado como autor intelectual del asesinato. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. El imputado fue detenido el 28 de noviembre de 2025 en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

“El Panu” jefe de seguridad de Los Chapitos ultimado en plena Zona Rosa

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, era un operador de alto rango de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y se desempeñaba como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y de sus hermanos. En 2023, autoridades de Estados Unidos lo identificaron públicamente y ofrecieron una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que llevara a su captura.

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”. Foto: Especial.

"El Panu" fue asesinado la noche del domingo 21 de diciembre, alrededor de las 21:00 horas, dentro del restaurante de comida oriental Luaú, ubicado en la calle Niza, colonia Juárez, en plena Zona Rosa de la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre se encontraba acompañado por otras dos personas cuando un sujeto armado ingresó al establecimiento y le disparó en al menos 12 ocasiones, provocando su muerte.

De acuerdo con la información disponible, dos hombres a bordo de una motocicleta participaron en el ataque y huyeron tras los disparos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

En conjunto, estos casos se desarrollaron en un contexto en el que las autoridades capitalinas y federales reportan avances en la disminución de los homicidios dolosos y en el esclarecimiento de delitos de alto impacto. En varios de los expedientes ya existen personas detenidas o vinculadas a proceso, mientras que otras investigaciones continúan en curso conforme a los plazos legales establecidos.

