Más Información
Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad
EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto
Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol
Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva
La Policía de la Ciudad de México, en coordinación con instancias de seguridad del Gobierno federal, detuvieron a Ramiro Pineda Gálvez, alias "Ramiro Sicario", y a Kevin Uriel Pineda Gálvez, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de automóvilistas en Periférico, la cual estaría relacionada con el asesinato del cantante argentino Federico Dorcazberro, el 9 de octubre pasado.
En acciones de combate a delitos de alto impacto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con ayuda de personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, detectaron un predio en calles de la colonia Cañada, en la Álvaro Obregón, donde al parecer, se almacenaba droga.
Lee también: “No debió pasar” acto de violencia en Congreso de CDMX, pero diputadas involucradas no tendrán sanción: Xóchitl Bravo
Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo a un juez de control, quien otorgó el mandamiento judicial.
Durante el operativo se aseguró una bolsa con marihuana, otra con una sustancia sólida, un arma de fuego con un cargador abastecido y de detuvo a los dos sujetos de 20 y 25 años de edad, informó la SSC.
El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de policías.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]