La Policía de la Ciudad de México, en coordinación con instancias de seguridad del Gobierno federal, detuvieron a Ramiro Pineda Gálvez, alias "Ramiro Sicario", y a Kevin Uriel Pineda Gálvez, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de automóvilistas en Periférico, la cual estaría relacionada con el asesinato del cantante argentino Federico Dorcazberro, el 9 de octubre pasado.

En acciones de combate a delitos de alto impacto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con ayuda de personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, detectaron un predio en calles de la colonia Cañada, en la Álvaro Obregón, donde al parecer, se almacenaba droga.

Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.

Lee también: “No debió pasar” acto de violencia en Congreso de CDMX, pero diputadas involucradas no tendrán sanción: Xóchitl Bravo

Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo a un juez de control, quien otorgó el mandamiento judicial.

Durante el operativo se aseguró una bolsa con marihuana, otra con una sustancia sólida, un arma de fuego con un cargador abastecido y de detuvo a los dos sujetos de 20 y 25 años de edad, informó la SSC.

Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de policías.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr