Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

La Policía de la Ciudad de México, en coordinación con instancias de seguridad del Gobierno federal, detuvieron a Ramiro Pineda Gálvez, alias "Ramiro Sicario", y a Kevin Uriel Pineda Gálvez, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de automóvilistas en Periférico, la cual estaría relacionada con el del cantante argentino , el 9 de octubre pasado.

En acciones de combate a , policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con ayuda de personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, detectaron un predio en calles de la colonia Cañada, en la Álvaro Obregón, donde al parecer, se almacenaba droga.

Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.
Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.

Lee también:

Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo a un juez de control, quien otorgó el mandamiento judicial.

Durante el operativo se aseguró una bolsa con marihuana, otra con una sustancia sólida, un arma de fuego con un cargador abastecido y de detuvo a los dos sujetos de 20 y 25 años de edad, informó la SSC.

Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.
Detienen a presuntos integrantes de banda relacionada con el asesinato del cantante Federico Dorcazberro. Foto: Especial.

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de policías.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]