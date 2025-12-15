Seis personas tienen orden de aprehensión por asociación delictuosa vinculada al homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Ximena Guzmán y José Muñoz, asesinados el 20 de mayo pasado, confirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

“De las detenciones que habíamos reportado en su momento, seis de estas personas tienen orden de aprehensión específicamente por el homicidio de Ximena y de José”, precisó.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX detalló que las personas con órdenes de aprehensión se trata de Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlet “N”, Neri “N” y Norma “N”, por asociación delictuosa vinculada al homicidio.

Lee también Desplome de avioneta en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

“No hemos dejado de investigar un sólo día este delito, para nosotros es muy importante investigar, continuamos con las detenciones, con las investigaciones. Es muy importante permanecer todavía en sigilo en relación a la investigación que se lleva”, dijo.

A siete meses del doble homicidio, la fiscal reiteró que se trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad federal, así como la Policía de Investigación de la Fiscalía.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que las investigaciones continúan.

El ataque contra los dos colaboradores cercanos a la mandataria capitalina se registró el 20 de mayo de 2025, sobre la Calzada de Tlalpan en la alcaldía Benito Juárez, a unos metros de la estación Xola de la Línea 2 del Metro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov