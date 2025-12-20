Al menos seis de los ocho programas sociales de nueva creación que echó a andar la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al comienzo de la actual administración, tendrán un aumento de presupuesto —en algunos casos de casi el doble— para 2026, respecto a este año.

En el caso del programa de vales Mercomuna (acrónimo de Mercado, Comunidad y Abasto), se contempla destinar un presupuesto de mil 451.7 millones de pesos para el próximo año, de acuerdo con el Paquete Económico que presentó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, en noviembre pasado.

Mientras que en el presupuesto para 2025 se estimó un monto de 914.3 millones de pesos para la entrega de dichos vales, cuya finalidad es mantener activa la economía local.

Para el programa Beca para Transporte para Universitarios y Universitarias de la Ciudad de México se destina un monto de 866.7 millones de pesos para 2026, mientras que en el Paquete Económico de 2025 la cifra que se consideró fue de 572.8 millones de pesos.

Para el programa de Pensión Universal para hombres de 60 a 64 años, el monto que se contempla para 2026 es de mil 768.5 millones de pesos, mientras que en el Paquete Económico para el año en curso, los recursos fueron de mil 268.5 millones de pesos.

Respecto al programa Ingreso Ciudadano Universal, que se entrega a personas adultas de 57 a 59 años, el presupuesto que se prevé para el próximo año es de mil 253 millones de pesos, cuando el que se entregó para este año fue de 853 millones de pesos.

En el caso del programa Desde la Cuna, destinado a infantes de cero a tres años, para este 2025 se otorgó un presupuesto de 560.1 millones de pesos, en tanto que para 2026 se establece un monto de 920.1 millones de pesos.

En este monto, además del programa para infantes, también se incluye el que irá para el programa denominado Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, para embarazadas, cuya entrega arrancó la mandataria capitalina en julio pasado.

Otros dos programas que también fueron de nueva creación en la actual administración son el de Aldea Juvenil y Juventudes Autogestivas, que, aunque no vienen detallados en el Paquete Económico para el año en curso, en el Primer Informe de Gobierno se precisa que este año tuvieron presupuestos de 84 millones 636 mil 295 y 2 millones 235 mil pesos, respectivamente.

En este sentido, en el Paquete Económico de 2026 se contempla el programa Juventud-es Bienestar con un presupuesto de 137 millones 189 mil 3 pesos.

En distintos momentos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha dado a conocer que el próximo año se aumentarán el presupuesto y la cantidad de beneficiarios de diversos programas sociales.

Asimismo, ha planteado hacer algunos programas “universales”, es decir, garantizar su acceso al total de la población.

Tal es el caso del programa Mercomuna, para el que la jefa de Gobierno prevé duplicar el presupuesto en 2026 y aumentar el número de familias beneficiadas, con lo que estima pasar de 300 mil a 600 mil familias para el próximo año.

Además, el próximo año los beneficiarios recibirán 3 mil pesos de apoyo con estos vales, esto es, mil pesos más de lo que se les entrega actualmente.