A dos meses del paro estudiantil, la Organización de estudiantes de tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la CDMX y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantuvieron una mesa de diálogo, en la que acordaron que se haría una revisión de las condiciones de las instalaciones el 19 de diciembre para que el 5 de enero de 2026 se reinicien actividades.

La mesa de trabajo entre la UPN de la CDMX y la SEP que se realizó este jueves 18 de diciembre del 2025, inició a las 5 de la tarde y concluyó a las 1:09 de la mañana de este viernes, para resolver las demandas de de las unidades 098, 095 y 092 de la UPN.

A través de un comunicado, la SEP informó que aceptó el plan de recalendarización que propusieron los estudiantes que consiste en el regreso a clases de manera presencial para la conclusión del semestre.

Se acordó también que los alumnos concluyan su semestre en cuatro semanas, del 5 de enero al 5 de febrero de 2026 con las adecuaciones diferenciales de pregrado y posgrado.

Eso implica la entrega de las instalaciones para el reinicio de las actividades académicas, administrativas y escolares.

Además, se propuso una revisión de servicios escolares relacionada con la inscripción que será del 7 al 9 de enero. Lo anterior, con el fin de que los procesos estén resueltos para el óptimo regreso a clases el 12 de enero de 2026.

Para el posgrado se propuso la recalendarización a partir del viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026. Esto, para que el semestre 2025-2 culmine satisfactoriamente.

De ese modo, el posgrado podrá continuar con su proceso de reinscripción como está establecido para permanecer en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Así como sostener su pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Respecto al órgano rector de la UPN de CDMX, la SEP acordó iniciar un proceso de evaluación, revisión y auditoría, en tres ejes:

Administrativo

Académico

Político

En tanto, las instancias que se encargarán de los procedimientos establecidos, son: el Órgano Interno de Control en la SEP, previa solicitud a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la subsecretaría de Educación Superior, así como la comunidad estudiantil, docentes y administrativos.

La próxima reunión de trabajo con las autoridades educativas se llevará a cabo el próximo lunes, una vez que concluya la visita al plantel Ajusco. Además, se acordó una tercera reunión para el 5 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en Avenida Universidad 1200.

La SEP entregó por escrito al estudiantado una carta compromiso en la que garantiza que no habrá acciones de represalia contra ningún integrante del movimiento, y se informó que los acuerdos serán difundidos de manera conjunta en los canales oficiales de la UPN y la Secretaría de Educación Pública.

