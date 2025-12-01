La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para el próximo año, la inversión en pensión y programas sociales alcanzará casi un billón de pesos, y manifestó: "Y luego se preguntan, `¿Por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?'”.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en este año la inversión de estos programas sumaron 850 mil millones de pesos.

Aseguró que estos recursos se entregan de manera directa sin intermediarios y a nadie se le pregunta por quién va a votar para su entrega, como, indicó, era en el pasado.

"Y luego se preguntan, `¿Por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?´ Es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios, a nadie se pregunta por quién va a votar para darle un apoyo o de qué partido eres, como era en el pasado, para darle un apoyo, la mayoría son programas universales.

“¿Cómo se llega a 850 mil millones este año? La recaudación adicional (de recursos) en 2025, a un mes que termine el año, es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió (de préstamo) Argentina a Estados Unidos? Ese monto”, destacó la Mandataria.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que tan solo de aduanas la recaudación adicional fue de 250 mil millones de pesos, y sin aumentar los impuestos.

“¿Cómo vamos a poder llegar al billón (de pesos)? Igual. Ahora vemos que se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las `factureras´ completamente, y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”, mencionó.

