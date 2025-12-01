Más Información

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

La presidenta anunció que para el próximo año, la inversión en pensión y alcanzará casi un billón de pesos, y manifestó: "Y luego se preguntan, `¿Por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?'”.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en este año la inversión de estos programas sumaron 850 mil millones de pesos.

Aseguró que estos recursos se entregan de manera directa sin intermediarios y a nadie se le pregunta por quién va a votar para su entrega, como, indicó, era en el pasado.

Lee también

"Y luego se preguntan, `¿Por qué tanto apoyo a los gobiernos de la ?´ Es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios, a nadie se pregunta por quién va a votar para darle un apoyo o de qué partido eres, como era en el pasado, para darle un apoyo, la mayoría son programas universales.

“¿Cómo se llega a 850 mil millones este año? La recaudación adicional (de recursos) en 2025, a un mes que termine el año, es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió (de préstamo) Argentina a Estados Unidos? Ese monto”, destacó la Mandataria.

En , la Mandataria federal destacó que tan solo de aduanas la recaudación adicional fue de 250 mil millones de pesos, y sin aumentar los impuestos.

Lee también

“¿Cómo vamos a poder llegar al billón (de pesos)? Igual. Ahora vemos que se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las `factureras´ completamente, y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”, mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]