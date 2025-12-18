El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX) informó que se mantendrá atento y con plena disposición para colaborar en el proceso de transición institucional que tendrán.

El Info CDMX mencionó que mientras se desarrolla el proceso legislativo de armonización de las leyes secundarias, el cual iniciará tras la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial y podrá extenderse hasta por 180 días naturales, el Instituto continuará actuando conforme al marco jurídico vigente.

En ese contexto, dará continuidad a: acciones de capacitación de personas servidoras públicas; la socialización de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales; la prestación de asesorías especializadas; el cumplimiento de las resoluciones previamente aprobadas por su Pleno, así como el desarrollo ordinario de sus procesos administrativos y de gestión interna.

Lee también: Operativo Cero Pirotecnia: Decomisan 327 kilos de fuegos artificiales en el Metro; la mayoría fue incautado en la estación Merced

El Instituto precisó que durante este periodo de transición, los derechos de las personas no se suspenden ni se interrumpen, por lo que los entes públicos de la Ciudad de México deberán seguir atendiendo las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales; además de cumplir con la actualización permanente de sus obligaciones de transparencia, en los términos previstos por la legislación vigente.

El dictamen aprobado por el Congreso local establece un nuevo diseño institucional en el ámbito local, alineado con el modelo federal, que contempla la participación de diversas autoridades garantes y, en el caso del Poder Ejecutivo, la creación de un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría, cuya instrumentación será definida a partir de las leyes secundarias.

En este contexto, el órgano garante reiteró que continuará trabajando con plena convicción institucional hasta el último día, con tres prioridades claras: contribuir a la garantía efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales; salvaguardar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Info CDMX; y coadyuvar a una transición ordenada, responsable e institucional, que otorgue certeza jurídica tanto a las personas como a los sujetos obligados.

Lee también: Cae paraguas a vías de Línea 1 del Metro y provoca cortocircuito; tren es retirado de circulación

De manera adicional, el Instituto recordó que, como medida administrativa orientada a brindar certeza jurídica durante el proceso de transición, desde el pasado 12 de diciembre se determinó la suspensión de plazos y términos en determinados trámites y procedimientos a su cargo, la cual tiene un carácter temporal y excepcional.

Dicha suspensión aplica exclusivamente a la recepción, sustanciación, notificación y seguimiento de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y ejercicio de derechos ARCO; a las denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y protección de datos personales; así como al cumplimiento de resoluciones derivadas de juicios de amparo o recursos de inconformidad.

El Info CDMX reafirmó que esta medida no implica la suspensión de derechos, sino que tiene como objetivo asegurar una gestión responsable, ordenada y apegada a derecho, en beneficio de la continuidad institucional y de la protección de los derechos fundamentales que tutela.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr