Personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) llevó a cabo un cateo en un local de bodegas ubicado sobre la Calzada México–Tacuba, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de las investigaciones por un caso de robo a transporte.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo se realizó tras labores de inteligencia que vinculaban el inmueble con el presunto almacenamiento de mercancía robada. Durante la diligencia, las autoridades localizaron diversos artículos electrónicos que podrían estar relacionados con el ilícito investigado.

El cateo se efectuó con apoyo de elementos policiales que resguardaron el perímetro, a fin de permitir el desarrollo de las acciones ministeriales y evitar riesgos para la población de la zona.

Hasta el momento, la SSC informó que no se reportan personas detenidas derivado de este operativo. La mercancía asegurada quedó a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para determinar la procedencia de los artículos electrónicos localizados y establecer posibles responsabilidades en el caso de robo a transporte.

