Más Información

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a misa en la Basílica de Guadalupe; renuevan fe y esperanza para exigir justicia

Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a misa en la Basílica de Guadalupe; renuevan fe y esperanza para exigir justicia

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Teoloyucan, Méx.— Los trabajos de construcción del en el permanecerán suspendidos, luego de que habitantes exigieron la inclusión de una estación en este punto, así como la edificación de puentes vehiculares y peatonales, demandas que serán analizadas por las autoridades.

La suspensión fue acordada tras una reunión entre vecinos inconformes y autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo.

Autoridades federales reconocieron que se trata de un proyecto de gran magnitud y señalaron que, aunque la obra del Tren México–Querétaro está en marcha y continuará, deberá avanzar de manera ordenada y coordinada con las comunidades involucradas.

Lee también:

Se informó que se instalará una mesa interinstitucional para dar seguimiento a las demandas ciudadanas y mantener el diálogo con la comisión vecinal.

Durante el encuentro, el ingeniero Ricardo Moreno detalló que el proyecto contempla la construcción de dos nuevos puentes vehiculares y cinco puentes peatonales.

Precisó que uno de los puentes ubicado hacia la zona del Gran Canal fue desmantelado y será reinstalado a una distancia aproximada de 300 metros. Explicó que en Teoloyucan se analiza la capacidad de carga del terreno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]