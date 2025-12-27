Teoloyucan, Méx.— Los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro en el municipio de Teoloyucan permanecerán suspendidos, luego de que habitantes exigieron la inclusión de una estación en este punto, así como la edificación de puentes vehiculares y peatonales, demandas que serán analizadas por las autoridades.

La suspensión fue acordada tras una reunión entre vecinos inconformes y autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo.

Autoridades federales reconocieron que se trata de un proyecto de gran magnitud y señalaron que, aunque la obra del Tren México–Querétaro está en marcha y continuará, deberá avanzar de manera ordenada y coordinada con las comunidades involucradas.

Se informó que se instalará una mesa interinstitucional para dar seguimiento a las demandas ciudadanas y mantener el diálogo con la comisión vecinal.

Durante el encuentro, el ingeniero Ricardo Moreno detalló que el proyecto contempla la construcción de dos nuevos puentes vehiculares y cinco puentes peatonales.

Precisó que uno de los puentes ubicado hacia la zona del Gran Canal fue desmantelado y será reinstalado a una distancia aproximada de 300 metros. Explicó que en Teoloyucan se analiza la capacidad de carga del terreno.