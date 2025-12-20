La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha habido problema alguno por la construcción del Tren México-Querétaro, además que "todos están de acuerdo".

Durante la supervisión del Tren México-Querétaro en San Juan del Río, Sheinbaum Pardo reconoció a los ingenieros militares que participan en la construcción, así como al "equipazo" de las distintas dependencias.

"Detrás de este 8% de avance del Tren hay muchísimo trabajo, muchisisisimo. (...). Todos están de acuerdo con el Tren, no ha habido problema realmente", expresó al destacar el derecho de vía.

Lee también Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Claudia Sheinbaum Pardo durante la supervisión de la construcción del Tren México-Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

También reconoció el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri.

La mandataria federal destacó al agrupamiento Felipe Ángeles porque no solamente están construyendo: "Es el diseño, la planeación de la obra, sino que también hicieron la ingeniería básica".

Comentó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recuperó el proyecto de trenes de pasajeros.

Lee también Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

"Y ahora estamos seguros que vamos a cumplir, porque con este equipazo que tenemos es una un orgullo y un privilegio contar con este equipo", expresó.

"Vamos muy bien y el próximo año vamos a ir mejor", agregó Sheinbaum.

Tren México-Querétaro atenderá a 10 millones de pasajeros al año

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, expuso que la obra cuenta con 226 kilómetros de doble vida y un tiempo de alrededor de dos horas de recorrido desde la Ciudad de México, con conexiones con Metro, Metrobús y Ecobici.

Señaló que atenderá una demanda de 10 millones de pasajeros al año.

Lee también FOTOS: Realizan pruebas de circulación del Tren México-AIFA

Construcción del Tren México-Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

Explicó Lajous que el Tren sale de la Ciudad de México en la estación Huehuetoca y cuenta con las estaciones Tula, San Juan del Río y Querétaro centro.

El general Ricardo Vallejo, titular del Agrupamiento Felipe Ángeles, dio una explicación técnica y comentó que el Tren es de gran importancia porque "es el eje troncal de todo el sistema de vías ferreas en construcción para pasajeros hacia el norte del país".

Ante la disponibilidad de recursos técnicos, financieros, mano de obra disponible y un proyecto ejecutivo, dijo que se decidió segmentar la vía en 12 tramos para hacer su construcción simultánea.

Lee también Vehículo intenta ganarle el paso al tren en carretera de Hidalgo; fallece el conductor

El general Vallejo dijo que no se tienen mayores contratiempos y hay optimismo en los trabajos, además que pidió comprensión a las personas por las molestias ocasionadas.

El gobernador panista Mauricio Kuri destacó que con el Tren habrá comunicación y conectividad, por lo que agradeció la obra a la presidencia Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro