Pachuca.- Una persona sin vida fue el saldo de un accidente registrado en la carretera estatal Huichapan–San José, donde un vehículo particular intentó ganarle el paso al tren, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Huichapan, Hidalgo.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió el día de ayer, en que el automóvil fue impactado de frente por una locomotora de Ferromex. Se informó que el conductor del vehículo no respetó el derecho de vía, lo que provocó el percance.

Al revisar el lugar de los hechos, las autoridades confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Asimismo, se indicó que la zona fue acordonada debido a que la unidad quedó sobre las vías férreas, lo que afectó la circulación del tren.

En tanto, la Procuraduría de Justicia inició una carpeta de investigación. Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a respetar el derecho de vía, ya que en este punto son comunes este tipo de accidentes.

afcl