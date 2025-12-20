La explosión de una pipa que se encontraba cerca de un complejo petrolero en Cunduacán dejó como saldo la muerte de una persona.

Los hechos ocurrieron este viernes, muy cerca del Activo de Producción de Pemex Samaria–Luna y además de una persona muerta, otras más resultaron con lesiones.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Cumuapa segunda sección del municipio de Cunduacán, detrás del mencionado complejo industrial.

La explosión movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia estatales, municipales y presuntamente también de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes habrían acudido en apoyo.

Cabe señalar que, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre este siniestro, por lo que no se conoce la identidad de la víctima mortal, ni las causas que lo originaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl