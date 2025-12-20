Culiacán. - Jesús Bil Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán, afirmó que el incendio en el relleno sanitario, en el que se luchó más de 20 horas para contenerlo, no representó un riesgo para las familias que viven cerca de esa zona en la capital del estado.

Dio a conocer que el hecho que se habilitó el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa como albergue provisional fue como una medida preventiva, como lo establece el protocolo, para que en caso de que se requiriera desalojar a familias que viven en la zona cercana del relleno sanitario.

Un incendio en el relleno sanitario de Culiacán movilizó dos estaciones de bomberos, con auxilio de cuatro pipas del ayuntamiento para tratar de sofocar el fuego que amenazaba con extenderse, por lo que se usó maquinaria pesada, dijo el Coordinador de Protección Civil.

Señaló que se trabaja en dos frentes, una de las cuadrillas abrió una brecha con maquinaria pesada para evitar que se propagara el fuego y en el segundo frente, los bomberos laboraron con intensidad para sofocar el intenso fuego.

El funcionario municipal exhortó a la población que no se alarme por este siniestro que es combatido por dos grupos de bomberos que cuentan con el auxilio de cuatro pipas cargadas de agua que realizan traslados continuos para abastecerlos.

Jesús Bill externó que el intenso humo negro que se formó en la zona oriente de la capital del estado motivo una serie de llamadas a las líneas de emergencia por desconocer el origen del incendio, por lo que se movilizaron los cuerpos de auxilio y las autoridades de seguridad pública para estar atentos.

