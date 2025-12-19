Pachuca.- Vecinos de diversos fraccionamientos de Tizayuca, Hidalgo, principalmente de la colonia Florencia, denunciaron la proliferación de una plaga de moscas que desde hace varios días invade viviendas y espacios públicos, por lo que exigieron la atención de las autoridades ante el riesgo sanitario que representan estos insectos.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, el problema se agravó desde la semana pasada en que las moscas comenzaron a aparecer de manera masiva, lo que ha afectado la vida cotidiana de la población.

Vecinos del fraccionamiento Florencia señalaron que la situación se ha vuelto insostenible debido a que las moscas han invadido sus domicilios. Tras la difusión de estas quejas, habitantes de otros fraccionamientos y colonias también reportaron condiciones similares, como en Nacozary y El Pedregal.

En general, algunos vecinos afirmaron que la plaga se presenta en gran parte del municipio, e incluso señalaron la presencia de grandes concentraciones de moscas en jardines de Tizayuca. Algunos habitantes consideraron que el problema podría estar relacionado con la cuenca lechera ubicada en la zona, así como con el río Papalote, que cruza el municipio y recibe descargas de aguas residuales y desechos de dicha cuenca.

Ante estos reportes, la alcaldía, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, realizaron un recorrido en el fraccionamiento Florencia y zonas aledañas.

De acuerdo con las autoridades, el diagnóstico preliminar apunta al manejo inadecuado de residuos orgánicos en predios agrícolas como la causa probable de la aparición de las moscas.

Las autoridades precisaron que, por el momento, no existe riesgo ni emergencia sanitaria para las personas o las mascotas; sin embargo, se mantiene una vigilancia permanente en coordinación con instancias estatales.

Aseveraron que, de ser necesario, se implementarán medidas de control biológico o químico para prevenir riesgos. No obstante, la decisión de no fumigar de manera inmediata generó molestia entre los pobladores, quienes solicitaron atención urgente y rechazaron que se minimice la problemática al señalar que no existe riesgo sanitario.

