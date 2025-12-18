El estado de Hidalgo recibió la mejor calificación crediticia de su historia, colocándose entre las tres entidades mejor evaluadas del país en cuanto a sus finanzas públicas, esto de acuerdo con la Agencia Internacional Moody’s.

La Agencia informó que la entidad gobernada por el morenista Julio Menchaca Salazar, obtuvo una perspectiva positiva que la posicionó en AA.mx, es decir que sus resultados posicionan a Hidalgo entre los estados con mejor desempeño financiero del país.

Por medio de un comunicado agregó que el gobierno de Menchaca Salazar reafirma su compromiso de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas, consolidando la estabilidad económica y garantizando el bienestar de las familias hidalguenses.

En su publicación, Moody’s destacó que “el alza en la calificación refleja la muy fuerte posición de liquidez con un bajo nivel de endeudamiento, además de la mejora continua en los ingresos propios del estado que permitirá a Hidalgo registrar resultados financieros equilibrados en 2025”.

También aseguró que “Hidalgo mantiene una fuerte posición de liquidez, con una razón de efectivo a pasivos circulantes equivalente a 5.2x al cierre de 2024, muy por arriba de sus pares”, y que el endeudamiento proyectado para 2025-2026 se mantendrá bajo, en torno al 15.1% de los ingresos operativos.

Destaco que hasta septiembre 2025, los ingresos propios crecieron 15.9%, comparado con el mismo periodo del año anterior y especificó que “la economía regional de Hidalgo también se ha beneficiado de inversiones privadas, lo cual es positivo para la recaudación estatal y el crecimiento de sus transferencias federales”.

