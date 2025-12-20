Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las y los estudiantes de preparatoria comprometerse con la patria, con su familia, con la naturaleza y con el prójimo.

Durante la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en construcción en El Marqués, Querétaro, Sheinbaum Pardo destacó avances en la creación de nuevos espacios educativos en todo el país, pero principalmente de preparatorias que queden cerca de las casas de quienes estudian.

"Comprométanse con el estudio, y sobre todo comprométanse con su familia, con el prójimo, con la naturaleza y con la patria, eso somos las mexicanas y los mexicanos", expresó al lanzar un viva por la educación pública.

Claudia Sheinbaum durante entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en El Marqués, Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

La Mandataria federal reconoció que todavía un porcentaje "muy importante" de jóvenes ya no estudian el bachillerato porque les queda lejos de su casa, por cuestiones económicas o porque no les gustaba.

Al destacar que su administración eliminó el examen del Comipens, la titular del Ejecutivo federal comentó que 95% de las y los estudiantes se quedan en sus primeras tres opciones.

"Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria", expresó al recordar su frase viral en TikTok.

Recordó que se están haciendo 20 nuevas prepas en todo el país y destacó la conversión de turnos vespertinos de secundaria a prepas.

"Queremos en el sexenio tener 150 mil nuevos espacios para la preparatoria y si se necesitan más, más", añadió al insistir que la educación es un derecho y debe ser ser gratuita.

Ante las y los estudiantes, y padres y madres de familia, comentó que en Estados Unidos tienen muchos problemas de valores y de drogadicción.

Entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en El Marqués, Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

Agradecen a Sheinbaum educación para jóvenes en México

"Decía un gran presidente de Uruguay, Mujica, decía que 'hay que darle a los jóvenes educación, educación, educación educación y más educación'. Y Nelson Mandela, un gran luchador pacifista de Sudáfrica dijo: 'la educación es la mejor arma de los pueblos"", comentó.

El gobernador panista Mauricio Kuri agradeció "de corazón" a la Presidenta el apoyo para las y los estudiantes de Querétaro, aunque "siempre se necesita más".

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó la construcción de 18 prepas en todo el país, 35 secundarias más y 35 ampliaciones, así como la Nueva Escuela Mexicana.

CBTIS 304 en El Marqués, Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

Acusó Delgado que los gobiernos neoliberales quisieron privatizar la educación, pero la presidenta Claudia Sheinbaum se unió a un movimiento para evitar estás prácticas.

"Desde muy joven, ella encontró su vocación: luchar por los demás. Y su causa, la educación pública, hoy como Presidenta está cumpliendo su sueño de que nadie se quede fuera, que los jóvenes tengan un espacio", dijo el titular de la SEP. Apuntó que 5.6 millones de estudiantes tiene la beca Rita Cetina.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expuso el proceso constructivo del bachillerato El Marqués, con 49.2 millones de pesos de inversión.

Destacó Esteva la construcción con aulas, laboratorios, plaza cívica, áreas verdes y andadores. Lleva 90% de avance para ser inaugurada en febrero.

