Pobladores del municipio de Teoloyucan tomaron la maquinaria utilizada en las obras de construcción del Tren Suburbano, como medida de protesta por el presunto incumplimiento de proyectos de infraestructura para la localidad.

De acuerdo con los manifestantes, la obra en curso no contempla la construcción de puentes ni pasos vehiculares, lo que podría generar afectaciones a la movilidad y al acceso a distintas zonas del municipio.

La movilización se concentra en la calle Berriozábal, donde el tramo permanece bloqueado y la maquinaria detenida, en espera de una respuesta de las autoridades.

Los inconformes señalaron que la acción busca llamar la atención de las instancias responsables para que se atiendan las demandas antes de que continúen los trabajos, y convocaron a más habitantes a sumarse para exigir modificaciones al proyecto.

Las inconformidades también alcanzan al municipio de Xaltocan, donde pobladores reclaman al Gobierno federal el incumplimiento de acuerdos relacionados con el ramal del Tren Suburbano hacia el AIFA, derivados de la consulta indígena de 2019.

Finalmente, habitantes de ambas comunidades pidieron la intervención de dependencias federales como la Conagua y la Secretaría de Gobernación para que se cumplan los compromisos asumidos.

