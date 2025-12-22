Este 2026, en la Ciudad de México, el subsidio del 100 % de tenencia aplicará cuando las motocicletas no excedan un precio de 250 mil pesos.

No obstante, las y los motociclistas deberán cubrir el refrendo, cuyo costo será de 618 pesos.

De acuerdo con el Código Fiscal, “el valor del vehículo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, no deberá exceder los 250 mil pesos cuando se trate de motocicletas”.

El subsidio estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Finanzas de la CDMX

