Culiacán, Sinaloa, 31 de mayo de 2026.— Más de 45 mil sinaloenses se dieron cita en la explanada de Palacio de Gobierno para acompañar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una jornada marcada por la unidad, la participación ciudadana y el respaldo a los principios de la Cuarta Transformación.

Con una participación histórica, mujeres, hombres, jóvenes, familias completas, representantes sociales, militantes y simpatizantes del movimiento llenaron la explanada para escuchar el mensaje de la Mandataria federal, reafirmando que Sinaloa acompaña con convicción el proyecto humanista que ha puesto al pueblo en el centro de la vida pública nacional.

Durante el encuentro, las y los asistentes expresaron su respaldo a la continuidad de la transformación, así como su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, el bienestar colectivo y la justicia social. La consigna fue clara: la patria no se entrega, se defiende con unidad, con honestidad y con pueblo organizado.

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Entre las voces presentes, una ciudadana destacó la importancia de la Cuarta Transformación en la vida pública del país: “Para mí es muy importante, porque se terminaron muchas cosas negativas que había. Tenemos una gran Presidenta de México, Claudia”, expresó con emoción, al tiempo que manifestó su orgullo por Sinaloa y por México.

Otro de los asistentes subrayó que la unidad social es indispensable para seguir avanzando: “La unión hace la fuerza; es importante que la sociedad esté fuerte, esté unida para seguir avanzando”, señaló, refrendando su disposición de continuar de la mano del movimiento y de la Presidenta.

La jornada dejó constancia de una ciudadanía activa, organizada y consciente del momento histórico que vive el país. En Culiacán, el respaldo popular se expresó con alegría, convicción democrática y profundo sentido de pertenencia a un movimiento que reconoce en la honestidad, el amor al pueblo y la defensa de la patria sus principales principios.

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Con más de 45 mil asistentes en la explanada de Palacio de Gobierno, Sinaloa demostró que la transformación sigue teniendo raíces firmes en el estado y que el pueblo sinaloense está decidido a seguir acompañando el avance de un México más justo, soberano e igualitario.

Al cierre de la jornada, quedó claro que Sinaloa está de pie, unido y presente: con la fuerza de su gente, con la claridad de su compromiso y con la convicción de que la patria se ama y se defiende.

mahc