Después de meses de rumores y preparativos, Dua Lipa y Callum Turner finalmente unieron sus vidas. La cantante y el actor se casaron este domingo en una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Las imágenes de la pareja sonrientes y saliendo del ayuntamiento de Old Marylebone de la mano, mientras cruzaban una lluvia de pétalos de flores, comenzaron a circular en distintos sitios y cuestión de minutos se viralizaron.

Aunque la noticia acaparó la atención de sus seguidores este fin de semana, la historia entre ambos comenzó a escribirse mucho antes, específicamente hace poco más de dos años, cuando fueron vistos por primera vez.

Fotografías de Dua Lipa y Callum Turner en distintos eventos. Foto: Instagram

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Los primeros rumores sobre una relación surgieron a principios de 2024, cuando fueron vistos en Los Ángeles tras el estreno de "Masters of the Air", serie protagonizada por Turner.

Dua acababa de terminar su noviazgo con el cineasta el Romain Gavra, mientras que Callum mantuvo un largo romance con la actriz Vanessa Kirby, que llegó a su fin en 2020.

Durante meses evitaron hacer declaraciones; sin embargo, y con el paso del tiempo, comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia en distintos eventos. Hicieron oficial su romance a finales de enero de ese mismo año, cuando los paparazzis los fotografiaron abrazados.

Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Sin embargo, la intérprete de "Houdini" reveló que el amor llegó meses antes, cuando apenas estaban conociéndose, gracias a un ganador del Premio Pulitzer.

"Estábamos leyendo el mismo libro ("Trust" de Hernán díaz). Para mí fue una señal clara. Estábamos mil por ciento destinados a estar juntos", recordó.

Conforme la relación iba avanzando, la pareja dejó de ocultarse de las cámaras. Alfombras rojas, premiaciones y hasta las redes sociales fueron testigos de su amor; y es que ellos mismos compartían algunos de los momentos que compartían.

En junio de 2025, sorprendieron al mundo entero cuando confirmaron que se habían comprometido en matrimonio; incluso, la propia artista contó que Turner había participado en el diseño de su espectacular anillo.

"Estoy obsesionada con él, es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, añadió.", dijo a la revista "British Vogue".

En ese entonces, la británica estaba inmersa en su gira Radical Optimism, mientras Turner está en pleno rodaje de una película; aún así encontraron tiempo para estar juntos. Él viajó con ella a varios países, incluido México donde pasaron la temporada navideña.

Ahora, la pareja inició un nuevo capítulo en sus vidas; pero todo parece indicar que las celebraciones apenas inician. Diversos medios internacionales aseguran que los recién casados se trasladarán hasta Sicilia, Italia, para una segunda boda.

Los reportes señalan que el festejo se extendería por tres días y se habla de que famosos como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Rosalía y Tove Lo están contemplados entre los invitados.

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